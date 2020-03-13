القوى العاملة: إنهاء وقفة احتجاجية لـ 850 عاملا بمصنع ملابس بالإسماعيلية

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفة احتجاجية لـ 850 عاملا من إجمالي 4000 عامل بإحدى الشركات لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، أبدت تفهما لمطالب العمال علي دراستها وإصدار القرار المناسب فورا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان أصدر توجيهاته فور علمه بالوقفة الاحتجاجية للعمال ، مدير مديرية القوي العاملة بالاسماعيلية، بسرعة التدخل وتلبية مطالب العاملين مع الشركة وديا طالما أنها في إطار القانون، والتي تمثلت في صرف أجر يوليو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك وزيادة مقابل الوجبة الغذائية ، فضلا عن صرف بدل الانتظام.

وأضاف سعد الدين، أن سعفان تلقى من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل مدير المديرية نمر ضامن نمر لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والاجتماع مع إدارة الشركة أبدت تفهما كاملا لمطالب العمال، حيث أصدرت قراراً إداريا يقضي بصرف حافز الانتظام بداية من راتب شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى 150 جنيها نظرا للظروف المالية التي تمر بها الشركة، وسيتم صرف الزيارة السنوية مع راتب سبتمبر أيضا، وذلك بأثر رجعي بداية من يناير 2020.

وكشف نمر ضامن مدير المديرية أن الشركة سوف تحاول تدبير المبالغ المالية المطلوبة لصرف راتب يوليو الجاري يوم الأربعاء 29 يوليو الجاري وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الشركة لن تقوم بخصم أي مبالغ مالية من العاملين نظير توقفهم عن الإنتاج أمس الخميس بشرط تعويض الإنتاج عن هذا اليوم خلال الأسبوع المقبل، وتم عودة جميع العمال لمواقعهم ودارت عجلة الإنتاج من جديد.

وناشدت الشركة عمالها بالتأكيد علي اتباع أسلوب عرض المطالب علي الإدارة أولا من خلال ممثلي العمال المنتخبين مع مراعاة انتظار رد الشركة حفاظا علي العلاقة الطيبة بين الإدارة والعمال حرصا علي عدم تكرار مثل هذه المواقف .