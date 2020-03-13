تمديد جلسات محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق حتى يونيو 2021

يواجه رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق عاما آخر أمام المحكمة، وذلك بعد صدور قرار بتمديد محاكمته في قضايا فساد حتى يونيو 2021.

وفي جلسة استماع عقدت اليوم الجمعة بشأن قضية صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي"، فقد تم تخاذ قرار بتمديد محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في القضية حتى 31 يونيو من العام المقبل، وذلك لأنها تتطلب عقد المزيد من جلسات الاستماع.

وتم تأجيل جلسات الاستماع بشأن محاكمة عبد الرزاق لأسابيع عديدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت السلطات الماليزية في 18 مارس إغلاقا استمر لسبعة أسابيع.

ويواجه نجيب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات من المال العام خلال فترة حكمه التي استمرت عقدا من الزمن حتى مايو 2018، حينما خسر ائتلافه الحاكم الانتخابات التشريعية.

وبعد فترة وجيزة من القبض عليه، تم توجيه الاتهام إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق بسوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة الجنائية وغسل أموال في إطار صندوق التنمية الحكومي.

وكان قد تم توجيه الاتهام له لأول مرة في يوليو من عام 2018.ويخضع صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد في دول مثل سنغافورة وهونج كونج وسويسرا بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه.