تموين مطروح: تحرير 111 محضرا خلال شهر يوليو بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة تموين مطروح انه ضبط و تحرير عدد 111 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة خلال الفترة من 7 حتى 17 يوليو الجاري، بعد تنظيم حملات تموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح.



وأوضح مدير تموين مطروح ،في بيان إعلامي أن تم تحرير تلك المحاضر في مجال المخابز البلدية والمطاحن العاملة بدائرة محافظة مطروح بعدد 40 مخالفة تموينية تضمنت مخالفات خاصة بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، مخالفات تتعلق بمواصفات الخبز المنتج، مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز في إنتاج الخبز للمواطنين.



وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، تم تحرير 71 مخالفة تموينية تضمنت مخالفات بيع بأزيد لبعض السلع المسعرة (سجائر)، ومخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في المواد الغذائية، ومخالفات تتعلق ببعض التجار التموينيين مثل إختراق نظام تسليم المواد التموينية.



تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض الجهات المختصة للنظر والتصرف.