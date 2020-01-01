قال الفنان القدير، فاروق فلوكس، إنه اشترك في مسرحية البجامة الحمراء مع القديرة نجوى سالم والقدير أبو بكر عزت، وعادل إمام وعبد المنعم مدبولي .

وأشاد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، بالفنان عبد المنعم مدبولي ووصفه بـ«كارثة التمثيل الكوميدي».

كما وصف الفنانة عقيلة راتب بـ«هنومة وتشع بهجة في الكواليس» ، مردفًا ، «فؤاد المهندس مبيعرفش يرتجل»، والمشهد الوحيد الذي ارتجل فيه عندما قال على المسرح « شوية عيال احنا».

ولفت إلى أنه كان يتقاضى 25 جنيهًا في الشهر، وكان يحصل على 75 قرشا بدل سفر إلى الإسكندرية بينما الطباخ كان يتقاضى 30 جنيهًا شهريا، مؤكدا أنه كان سيوافق بأجر أقل من هذا لأن الفن مش فلوس.

وأكد الفنان القدير، فاروق فلوكس ، أن عبد السلام النابلسي عاش فقيرا ومات في لبنان فقيرًا.