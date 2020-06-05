 المؤشر نيكي يرتفع 0.16% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.16% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 5:03 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.16 في المئة مسجلا 22807.57 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1581.00 نقطة.

 


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