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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وزاد نيكي 0.16 في المئة مسجلا 22807.57 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1581.00 نقطة.