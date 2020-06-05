دبلوماسيان أمريكيان من بين حالات الإصابة الجديدة بكورونا في كمبوديا

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أصيب اثنان من الدبلوماسيين الأمريكيين في كمبوديا بكوفيد-19 من بين خمس حالات إصابة جديدة تم تسجيلها في البلاد اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كمبوديا أن الرجلين الأمريكيين من "كبار الدبلوماسيين" واللذين وصلا إلى كمبوديا في 15 يوليو قادمين من الولايات المتحدة عبر كوريا الجنوبية.

وبعد ظهور ايجابية الفحوصات يوم 16 يوليو، فإن الاثنين في غرف منفصلة بمقر السفارة الأمريكية.

وتشمل الحالات الثلاث الجديدة الأخرى رجلاً يبلغ من العمر 34 عامًا وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، بالإضافة إلى امرأة كمبودية تبلغ من العمر 60 عامًا.

وعاد الاشخاص الثلاثة أيضا من الولايات المتحدة في 15 يوليو، ولكن في رحلة عبر تايبيه.

وتم إدخالهم إلى مركز رعاية صحية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وسجلت كمبوديا حتى الآن 171 حالة اصابة بكوفيد 19 منذ ظهور المرض. ومن بين تلك الحالات، يخضع 38 للعلاج وتعافي 133.