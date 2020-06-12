ممثل تايوان لدى هونج كونج يعود لبلاده وسط تصاعد التوترات

عاد ممثل تايوان لدى هونج كونج إلى بلاده ، طبقا لما أكدته إدارة شؤون هونج كونج بمجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان اليوم الجمعة، معللة ذلك بـ"عقبات سياسية غير ضرورية".

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن كاو مينج-تسون غادر أمس الخميس، بعد أن طلبت منه السلطات أن يوقع على بيان يؤيد فيه مطالب سيادة الصين على تايوان.

وطبقا لموقع "آب ميديا" التايواني، طلب من كاو، وهو القائم بأعمال مدير مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي التوقع على وثيقة "تدعم الصين واحدة" من قبل حكومة هونج كونج.

وبعد ما تردد من رفضه التوقيع على البيان نيابة عن تايوان لضمان حصوله على تأشيرة عمله، عاد كاو إلى تايوان.

ومنذ عام 2008، تؤجل هونج كونج الموافقة على إصدار تأشيرة عمل لممثل تايبيه البارز لدى المدينة، وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ المكتب.

وكان المكتب قد تأسسس في عام 2011، خلال علاقات دافئة بين بكين وتايبيه، التي تحتفظ بسفارات فعلية مماثلة في البلاد التي لا تعترف رسميا بتايوان، بسبب ضغوط من جانب بكين.