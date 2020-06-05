مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: الحياة لن تعود لطبيعتها إلا بتطعيم كل من على وجه الأرض

نعمل في 1700 تجربة إكلينيكية لعلاج كورونا.. وبرنامج التطعيمات في مصر عريق ونثق به

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن بعض العلماء طالبوا المنظمة بالإعلان عن أدلة لانتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر الهواء، موضحًا أن المنظمة تعمل مع مجموعة خبراء لدراسة هذه المسألة حاليًا.

وأضاف حشيش، في مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أن منظمة الصحة العالمية تعمل في 1700 تجربة إكلينيكية للوصول إلى علاج لكورونا، متابعًا: "نُعجل إجراء التجارب للوصول لنتائج بشأن مواجهة الفيروس.

ولفت إلى وجود 160 لقاح في طور التجارب الإكلينيكية، مؤكدًا أن بعض اللقاحات كونت خلايا مضادة ضد كورونا.

وأكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها إلا بتطعيم كل من على وجه الأرض، مشيرًا إلى أهمية تلقي الأطفال التطعيمات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الوقائية.

واختتم قائلا: "برنامج التطعيمات في مصر عريق ونثق به".