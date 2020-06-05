 كوبا تلغي ضريبة بنسبة 10% على الدولار الأمريكي وتوسع استخدام العملة - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2020 6:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

كوبا تلغي ضريبة بنسبة 10% على الدولار الأمريكي وتوسع استخدام العملة

هافانا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 5:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 5:36 ص

قالت كوبا يوم الخميس إنها ستلغي الضريبة المفروضة منذ أمد بعيد بنسبة 10 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي كما سيجري قبول استخدام الدولار في بعض المتاجر.

وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو جيل عبر التليفزيون الحكومي "هذا إجراء يفيد جميع الكوبيين داخل البلاد وخارجها".

واعترفت السلطات الكوبية بأن القرار، المصمم لجلب المزيد من العملة الصعبة، جاء مدفوعا بسبب جائحة كوفيد-19 وفقدان عائدات السياحة.

وشددت على أن هذا الإجراء لا يمثل "دولرة" لاقتصاد البلاد.

يشار إلى أن ضريبة الـ 10 بالمئة  سارية المفعول منذ عام 2004. .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك