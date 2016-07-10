اللجنة المنظمة للأولمبياد تعلن جاهزية جميع المواقع لاستضافة الدورة العام المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، أن جميع المواقع التي كانت مجهزة لاستضافة فعاليات الدورة هذا العام، جاهزة لاستضافة الفعاليات في العام المقبل، وذلك بعد تأجيل الأولمبياد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء التأكيد على جاهزية جميع المواقع الــ42 التي كان مقررا أن تستضيف فعاليات الدورة الأولمبية هذا العام، ليجرى التأكيد أيضا على عدم إجراء تغييرات فيما يتعلق بجدول المنافسات والتذاكر.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام ليقام في نفس الموعد من العام المقبل، وذلك بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وتتضمن المواقع التي جرى إعلان جاهزيتها، قرية الرياضيين والمراكز الإعلامية ومراكز البث.

وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد وتوشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة إن إجراءات مكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأولمبياد، ستقدم في الخريف المقبل، وبعدها يمكن إقامة فعاليات دولية كمرحلة تجريبية .

كذلك تعهدت اللجنة المنظمة بخفض التكاليف، مع الالتزام بتلبية المتطلبات الأساسية للرياضيين وللفعاليات الرياضية.

وقال موري إن أولمبياد طوكيو :"يختلف عن أي دورة أولمبية سابقة. ويجب أن يتصدر صورتها السلامة والأمن والبساطة"، مضيفا أن أولمبياد طوكيو :"سيحمل قيمة خاصة كرمز للتضامن والوحدة."