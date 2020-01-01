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السعودية: تعيين مراقبات بالأقسام النسائية بالمساجد

أرشيفية
أرشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 7:36 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 7:36 م

أعلنت الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الجمعة تعيين مراقبات بالأقسام النسائية لـ"ضبط المصلَّيات" في الأقسام النسائية في المساجد بالمملكة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في بيان له اليوم الجمعة" إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل".

وأكد وزير الشؤون الإسلامية "من أجل هذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطًا للمصلَّيات، وحرصًا على المصلِّيات، وتطويرًا للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة" دون كشف المزيد عن عملهن.

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