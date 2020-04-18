«دايملر»تعتزم شطب 20 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة

تعتزم شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات شطب نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، حسبما أكدت الشركة، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم، فإن خفض العمالة سيوفر للشركة ملياري يورو.

وكان مجلس إدارة الشركة أعلن في الأساس عزمه توفير 4ر1 مليار يورو من النفقات.

وقال متحدث باسم مجلس العاملين في الشركة لـ(د.ب.أ)، إن المحادثات مستمرة مع الشركة وهي بلا شك خلافية، مؤكدا أهمية أن يسود الوضوح قريبا، حتى يعرف العاملين وضعهم.

ورفضت مصادر من المقر الرئيسي للشركة التعليق على التقارير الإعلامية.

وكان رئيس شؤون العاملين بالشركة فيلفريد بورت أعلن الأسبوع الماضي أن عدد الوظائف المخطط شطبه المطروح في المناقشات حاليا، والذي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف وظيفة، غير كاف، وقال لـ(د.ب.أ): "الأعداد الجديدة ستكون أكبر من كليهما بالتأكيد... نحتاج إلى ذلك للحيلولة دون إنهاء العمل لأسباب تشغيلية".