اليابان تسجل 595 حالة إصابة بكورونا وطوكيو تشهد رقما قياسيا يوميا جديدا

أكدت اليابان اليوم الجمعة 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها 293 حالة في طوكيو، اليوم الجمعة، مع تسجيل مناطق حضرية أخرى ارتفاعا في الإصابة بالفيروس.



يأتي ذلك بعد يوم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة اليومية إلى 623 حالة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع نيسان/ أبريل.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سجلت طوكيو أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بداية تفشي المرض. وهذه هي المرة الرابعة خلال الأيام العشرة الماضية التي تم فيها تحطيم الرقم القياسي في تلك المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية.



وقال مسؤول محلي إن حوالي 70 بالمئة من 293 إصابة في طوكيو هم مواطنون في العشرينيات والثلاثينيات.



غير أن حاكمة المدينة يوريكو كويكي قالت للصحفيين إن طوكيو شهدت أيضا زيادة في حالات الإصابة لمن هم في سن الخمسينيات والستينيات.



وكانت كويكي قد رفعت تحذيرها من الفيروس إلى أعلى مستوى يوم الأربعاء الماضي، داعية سكان طوكيو، وعددهم 14 مليون شخص، إلى الامتناع عن التنقل غير الضروري إلى مقاطعة أخرى.



وسجلت مقاطعتا سايتاما وكاناجاوا المجاورتان أيضا زيادة في حالات الإصابة، في حين شهدت مقاطعة أوساكا الغربية تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة حاجز الخمسين حالة لليوم الثالث على التوالي.



وتأتي طفرة الإصابات في وقت تستعد فيه الحكومة لبدء حملة مثيرة للجدل بشأن السفر على مستوى البلاد الأسبوع المقبل، من أجل تنشيط صناعة السياحة التي تضررت بشدة جراء الجائحة.



وقررت الحكومة يوم الخميس استبعاد طوكيو من هذه الحملة.



واستمرت حالة الطوارئ التي كانت مدتها شهر في أنحاء اليابان حتى منتصف أيار/ مايو.



ووفقا لوزارة الصحة، سجلت اليابان حتى الآن حوالي 24 ألفا و900 حالة ونحو ألف وفاة بفيروس كورونا.