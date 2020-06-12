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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يرصد سقوط قتلى في حادث انهيار مبنيين في مدينة مومباي الهندية.

ولقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، في حادث انهيار المبنيين، وذلك حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية هندية.



