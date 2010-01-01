حاكم سورينام السابق بوتيرس يسلم السلطة الرئاسية للرئيس الجديد سانتوخي

سلم ديكتاتور سورينام العسكري السابق ديزي بوتيرس، الخميس، وشاح الرئاسة إلى تشان سانتوخي، في ما فسر على أنه رحيله المحتمل عن الحياة العامة.

وسيطر الرجل البالغ من العمر 74 عاما على السياسة فى المستعمرة الهولندية السابقة فى أمريكا الجنوبية لعقود . وقد حكم أولاً كزعيم فعلي لمدة سبع سنوات بعد انقلاب عسكري في عام 1980، ثم فاز في انتخابات ديمقراطية في عامي 2010 و2015.

وانتخب البرلمان يوم الاثنين الماضي وزير العدل السابق سانتوخى / 61 عاما / الرئيس الجديد للبلاد بعد فوز حزب الاصلاح التقدمى الذي يتزعمه على الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه بوتيرس في مايو .

واستأنف بوتيرس الحكم بالقتل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بسبب أحداث وقعت في ديسمبر 1982، عندما أعدم الجنود 15 من خصومه. وقاد التحقيق سانتوخى .

وحصلت سورينام، التي يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، على استقلالها عن هولندا في عام 1975.