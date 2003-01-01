الكاتب البريطاني سيمون جينكيز: غزو العراق أكبر جريمة حرب في عصرنا

وصف الكاتب البريطاني سيمون جينكيز الفيلم الوثائقي "حدث ذات مرة في العراق"، الذي تم بث 5 أجزاء منه على شاشة قناة "بي بي سي 2"، بأنه الفيلم الأكثر حزنًا عن الحرب، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من 15 عامًا على غزو الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ورئيس الوزراء البريطاني تونى بلير للعراق، يتم الكشف عن أخطاء أكبر جريمة حرب في عصرنا.

وأوضح جينكيز، في مقال نشره بصحيفة "جارديان" البريطانية، أن الفيلم يضم لقطات للحرب تعود لعام 2003، ورواية هادئة للأشخاص الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسببها، والذين شهدوا ديمقراطيتيين عظيميين (الولايات المتحدة وبريطانيا) يستخدمان الموت والدمار لمتابعة أجندة قادتهم السياسية.

وتابع جينكيز: "الآن على الأقل نسمع من الضحايا، فالمخرج جيمس بلوميل لم يقترب من الحرب من خلال أولئك الذين أمروا بها أو عارضها، ولكن من خلال ذكريات المدنيين العاديين والجنود والصحفيين الذين عانوا منها، فهم لم يكونوا فاعلين في الحرب، بل تأثرا بعواقبها. فهم يتركوننا لنستخلص استنتاجاتنا الخاصة".

ومضى قائلا: "من خلال السرد في الفيلم نتعرف على وليد نصيف، وهو مراهق يعشق كل ما هو أمريكى وهلل للغزو، ثم زار ما كان عائلة تعيش في الصحراء، تم طمسها بالكامل من قبل ثلاث طائرات حربية للغزو".

وتابع: "سمعنا أم قصي، وهي امرأة مسنة رحبت برحيل الرئيس العراقى صدام حسين ولكن كان عليها بعد ذلك مواجهة عواقبه المروعة، حيث صعود وحكم تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت جينكيز أيضا إلى أن عصام الراوي كان من المعجبين بصدام والذي توقع أن الشر فقط سيأتي من وفاته وكان على حق، ثم الرقيب البحري، رودي رييس، الذى يقص كيف تم التخلص من سيارة مليئة بالنساء والأطفال لفشلهم في قراءة علامة حاجز.

ويتذكر الشاب أحمد البشير، قائلاً: "كنت أشعر بالأمل في أن تكون هذه دولة جديدة". ولكن مع تصاعد شراسة الدمار شعر أنه لن يحدث أبدًا ولن يكون آمنًا مرة أخرى أبدًا.

ويقول الكاتب الصحفي البريطاني إنه لم يقم الغزاة بإسقاط ديكتاتور فقط، لقد تم تدمير المباني العامة بقصف "الصدمة والرعب". مضيفا أنه "تم إرهاب العائلات من خلال عمليات البحث الليلية، حيث قام الجنود بتدمير غرف نوم النساء. كان لا بد من عزل كل البعثيين من الشرطة إلى الجامعة، وهو ما يعني انهيار هيكل القيادة في المجتمع المدني".

إلى ذلك، قال الكاتب إن غزو العراق لم يكن أسوأ ما فعلته أمريكا، حيث كانت الفوضى التالية عليه أسوأ بكثير، واصفا الحرب عام 2003 بأنها نسخة طبق الأصل من الحملة الصليبية الرابعة، وهي مغامرة عسكرية برية وقعت بشكل خاطئ للغاية، لافتا إلى أن العثور على أسلحة الدمار الشامل و "جلب الحرية" مبررات للغزو.

وفي مرحلة ما من الفيلم الوثائقي، يتذكر، جون نيكسون، رجل وكالة المخابرات المركزية الذي استجوب صدام تفاخر الأخير بأنه حافظ علي تعايش الشيعة والسنة في سلام.

وأوضح الكاتب أنه لم يكن لدى بريطانيا سبب للمشاركة في هذا الفشل الذريع، مضيفاً: "كان التعليق الواسع النطاق في ذلك الوقت متشككًا بشدة. وبينما لم يكن الحياد البريطاني سيوقف بوش عن مساره، لكنه كان سيحرمها من شرعية التحالف".

كما أضاف: "كلفت حرية زائفة نحو ربع مليون عراقي حياتهم، وزعزعت استقرار المنطقة وساهمت بلا شك في انهيار النظام في سوريا، ولم تفعل شيئا لوقف الإرهاب في بريطانيا أو أي مكان آخر، فالعكس هو الصحيح".

أما بالنسبة للتكلفة المالية، فقد استهلك الفشل الذريع حوالي 3 تريليون دولار. ورأى الكاتب البريطاني أن حرب العراق تستحق أن تُصنَّف مع جرائم الحرب الأكبر والأكثر حماسة في عصرنا، مشددا على أن الأخطاء والأهوال الموضحة في هذا الفيلم الوثائقي يجب أن تمر بلا عقاب، مشيرا إلى أن الحرب مروعة للغاية ومغرية للغاية للزعيم شعبوي.