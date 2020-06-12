الزناتي: قدمت استقالتي من لجنة المسابقات بسبب تأجيل مباراة القمة

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن تقدمه باستقالته بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول من مسابقة الدوري.



وقال الزناتي خلال حواره على قناة "أون تايم سبورتس" "‏قدمت استقالتي عقب قرار تأجيل مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري، ثم تراجعت عنها".



وأضاف "كنت أري أنه لا يوجد مبرر لتأجيل اللقاء في ظل تأخر إنطلاق المسابقة، وحزنت جدًا كنت أتمنى أن يسير جدول الدوري بشكل منتظم".



وتابع "أتعجب ممن كان يقول أنني كنت مع تأجيل المباراة، كيف وأن إقامتها في موعدها يعد نجاحا بالنسبة لي".



