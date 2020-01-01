قال الفنان فاروق فلوكس، إنه يدين بالفضل في نجاحه في مجال التمثيل للفنان الراحل أبو بكر عزت.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات» المذاع على عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه حين كان طالبًا في معهد التمثيل، شارك في مسرحية صامتة باسم «خاتم سليمان» وكان المخرج حينها أبو بكر عزت.

وأشار إلى أن رواية خاتم سليمان كانت صعب للغاية، وتم تقديمها على مسرح الأزبكية وحققت نجاحًا كبيرًا حينها وهو طالب في الجامعة.

وكشف أنه تطوع للمشاركة في حرب 1956 وسافر إلى بورسعيد ثم تم نقله إلى الإسماعيلية بعد قيام إسرائيل بعملية إبرار جوي.



