منظمة الصحة العالمية: 10% من إصابات كورونا العالمية لعاملين في مجال الصحة

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، بأن أكثر من 3ر1 مليون موظف طبي في جميع أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة: "حتى الآن، فإن حوالي 10 في المائة من جميع حالات "كوفيد-19" على مستوى العالم هي من بين العاملين في مجال الصحة.



وقد وصل عدد الإصابات العالمية التي أشارت إليها جامعة جونز هوبكنز على نطاق واسع إلى أكثر من 800ر13 مليون اليوم الجمعة، بينما وصل آخر عدد لمنظمة الصحة العالمية إلى 4ر13 مليون إصابة استنادا إلى بيانات أقل حداثة.



وقال تيدروس إن الأطباء والممرضين لا يعرضون حياتهم للخطر فحسب، بل إن العديد منهم يعانون أيضاً من الإرهاق البدني والنفسي الناجم عن أشهر من العمل المجهد للغاية خلال الجائحة.



وقال رئيس المنظمة "إننا جميعا مدينون كثيرا للعاملين فى مجال الصحة".



وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق البحوث لتحسين فهم مدى خطر العدوى بين العاملين في مجال الطب.