موسكو تأسف لمبادرة ألمانية لفرض عقوبات على روسيا بسبب هجوم قرصنة إلكترونية

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أعرب دبلوماسي روسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، عن أسفه لأن ألمانيا تدرس فرض عقوبات على بلاده، بسبب هجوم قرصنة إلكترونية استهدف البرلمان الألماني قبل خمس سنوات.

وقال فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن موسكو "تأسف لأن برلين تعمل كمحرض لجولة أخرى من قيود الاتحاد الأوروبي ضد بلادنا".

وأضاف أن ألمانيا لم تقدم لموسكو دليلا على ضلوع روسيا في هجوم القرصنة الإلكترونية الذي استهدف البرلمان الألماني (بوندستاج). ونفت الحكومة الروسية مرارا الاتهامات بضلوعها في الهجوم.

ووصف تيتوف المبادرة الألمانية بفرض عقوبات عليها باعتبارها "أنباء سيئة بالنسبة للعلاقات الروسية الألمانية والتعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي".

وأعلنت ألمانيا قبل شهرين أنها اصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي يدعى دميتري بادين، يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف البرلمان الألماني خلال شهري أبريل ومايو 2015.

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان أن هناك "أدلة موثوقة" بأن بادين كان عضوا في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي وقت حدوث الهجوم.