جونسون يكشف عن نهج محلي للسيطرة على انتشار كورونا في بريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن الخطط الرامية إلى انتقال بريطانيا للعمل ب"نهج محلي" لوقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بإعلانه عن جدول زمني لعودة الموظفين للعمل من مقار مكاتبهم واستئناف وسائل الترفيه الجماعي.

وقال جونسون إن النهج الجديد سيعتمد على تكثيف إجراء الفحوصات عندما يتم اكتشاف بؤر تفشي للوباء، فضلا عن السماح للسلطات المحلية الإنجليزية بفرض قيود على المشاريع التجارية الفردية أو مراكز التسوق أو مناطق كاملة.

وأضاف رئيس الوزراء: "يعتمد هذا النهج المحلي على وجود نظام اختبار فعال".

وأوضح جونسون أن حكومته حققته تقدما كبيرا فيما يتعلق بعدد الاختبارات، مستشهدا بإجراء أكثر من 200 ألف اختبار يوميا للكشف عن فيروس كورونا.

وتابع جونسون قائلا إن: "هدفنا كان إعادة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت قدر الإمكان، لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ، وبأسرع وتيرة ممكنة، وبطريقة آمنة، مع العمل على حماية هيئة الخدمات الصحة الوطنية".

ومضى جونسون قائلا إن النهج الجديد يعطي "قدرا أكبر من السلطة التقديرية" للشركات بشأن تحديد أفضل السبل للحفاظ على سلامة الموظفين، مضيفًا أن الأمر متروك لأصحاب العمل وموظفيهم لتحديد ما إذا كان سيتم استئناف العمل من المكتب.

ووعد جونسون بتخصيص 3 مليارات جنيه أسترليني (8ر3 مليار دولار) لصالح إنجلترا استعدادا "لموجة تفش ثانية" من عدوى فيروس كورونا هذا الشتاء، مع تخصيص مزيد من الأموال للمناطق البريطانية الأخرى.