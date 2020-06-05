يستضيف الإعلامي مصطفى المنشاوي، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، يوم الأحد في برنامج "ابن مصر"، في تمام الساعة السادسة مساءً على شاشة فضائية المحور.

وصرح المنشاوي بأن الحوار مهم، ويأتي في توقيت حرج مع شخصية عربية رفيعة المستوى، خرجت من رحم الدبلوماسية المصرية العريقة، ويتحدث لأول مرة عن أسرته العريقة، وكواليس دخوله الخارجية المصرية، وعلاقته برموز الدبلوماسية السادة عمرو موسى، وأحمد أبو الغيط ونبيل العربي، وكيف حال العرب اليوم، وأبرز الملفات على مائدة جامعة الدول العربية بعد الاحتفال بعيدها الماسي.

برنامج "ابن مصر" ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.