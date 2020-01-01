صحة الفم: بوابة القلب الرئيسية

أصيبت ابنتى بالحمى الروماتيزمية وإن كانت إلى الآن لم تترك أثرا على قلبها فهل يعنى ذلك أنها نجت تماما من هذا المصير: إصابة صمامات القلب أم أنها عرضة دائما لذلك؟ ما سر اهتمام طبيب القلب بضرورة عرضها بانتظام على طبيب أسنان؟



أم هدى



النجاح فى علاج الحمى الروماتيزمية يرتكن أساسا لصحة تشخيصها حيث تبدو حتى الآن مرضا صعب تشخيصه لكن الحمد لله أن تم تشخيصه بتلك الصورة المتكاملة لابنتك، انحسار الحمى الروماتيزمية دون مضاعفات أمر يستحق حمد الله سبحانه أولا ثم متابعة حالة طفلتك باستمرار عن قرب ومراعاة كل الشروط التى تضمن إن شاء الله عدم مهاجمتها لمرة ثانية غالبا ما تكون أكثر خطورة. التهاب الصمامات قد ينتج عنه ضيق أو ارتجاع فيها وقد يكون الالتهاب شاملا عضلة القلب بميكروبات مختلفة منها الفطريات الأمر الذى يستدعى علاجا صعبا طويل الأمد.



الوقاية من نوبات أخرى من الحمى الروماتيزمية يبدأ بحقنة البنسلين طويل المفعول التى يجب تناولها كل أسبوعين. فى مصر قد يقتصر تناولها حتى عمر الخامسة والعشرين العمر الذى يندر فيه حدوث الحمى أما الواقع أنه فى بقية العالم يظل الإنسان يتناولها بانتظام طوال حياته.



لصحة الفم علاقة وثيقة بصحة القلب فى تلك الأحوال أيضا بحالة الجسم كله فى أحيان أخرى.



التهابات اللثة المزمنة تحمل خطر الارتباط بحالات مماثلة فى الجسم أما الأخطر فهو ما أشار العلم إليه أخيرا أن وجود نوع من الباكتيريا إذا ما وجد فى اللثة كان إشارة لاحتمالات نشأة السرطان خاصة فى المرىء، لذا فزيارة طبيب الأسنان بصورة دورية والاهتمام بصحة الفم وسلامة اللثة والأسنان من أهم ما يجب الانتباه إليه باستمرار.



تزداد أهمية صحة الفم فى حياة الإنسان مع زيادة العمر ففى دراسة حديثة شملت تقييم صحة الفم وعلاقتها بنشأة السرطان لدى ٦٦ ألفا من السيدات فى سن ما بعد الدورة الشهرية ٥٤ ــ ٨٠ سنة وجد أن نسبة الإصابة بالسرطان لدى من يعانين من التهابات اللثة المزمنة تزيد بنسبة ١٤٪ عن نتائج من لا يعانين من أمراض اللثة.



أما فيما يتعلق بالحمى الروماتيزمية فزيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر أمر بالغ الأهمية إلى جانب ضرورة تناول المضادات الحيوية دائما عند اللجوء لأى جراحة فى الفم والأسنان لمدة ٥ أيام (اثنان قبل وثلاثة أيام بعد العملية).