3 رجال من جورجيا يدفعون ببراءتهم من تهمة قتل عداء من ذوي البشرة السمراء

دفع ثلاثة رجال من ذوي البشرة البيضاء من ولاية جورجيا الأمريكية اليوم الجمعة، ببراءتهم من تهمة ملاحقة أحمد أربيري، وهو رجل من ذوي البشرة السمراء /25 عاماً/، ثم قتله، بينما كان يمارس رياضة العدو في منطقتهم.



وفي فبراير الماضي، أغلق جريجوري ماكمايكل وابنه ترافيس على ما يبدو طريقاً بشاحنتهما، وكانا يلوحان بالبنادق بينما كان أربيري يركض باتجاههما.



وتلا ذلك مشادة وأطلق ترافيس ماكمايكل النار على أربيري حتى أرداه قتيلاً في حادث تم تصويره فيديو بالهاتف المحمول الخاص بويليام رودي براين، وهو جار لهما كان يتعقب أربيري بسيارته.



واتهم آل ماكمايكل( الأب وابنه) ، اللذين قالا إنهما اشتبها في كون أربيري لصاً، بالقتل والاعتداء العنيف.



كما دفع رودى ببراءته اليوم الجمعة، حيث يواجه تهم القتل العمد ومحاولة ارتكاب جريمة اعتراض حركة شخص آخر.



وقتل أربيري في 23 شباط/فبراير وأثارت قضيته غضباً في انحاء البلاد بعد أن انتشر مقطع فيديو براين بالهاتف المحمول على الإنترنت.