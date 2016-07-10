إيران: إعادة فرض تدابير العزل في طهران بسبب زيادة الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إعادة فرض تدابير العزل في العاصمة طهران بدءا من عطلة هذا الأسبوع، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء "إسنا" عن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية قوله إنه سيجري حظر تنظيم الفعاليات والتجمعات، فضلا عن إغلاق المقاهي ودور تقديم الشاي بدءا من يوم غد السبت.

وأضاف المتحدث أنه سيجري إلغاء الفعاليات الرياضية باستثناء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى أنه سيسمح لثلت المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل.

وعقب تخفيف تدابير العزل في مايو، بدأ المواطنون في طهران في تجاهل احتياطات الصحة والسلامة وتوقفوا عن ارتداء الأقنعة، مما أدى إلى تجدد انتشار وباء كورونا.

وسجلت إيران خلال الساعات ال 24 الماضية ما يقرب من 2400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و180 حالة وفاة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 269 ألفا و440 حالة إصابة مؤكدة، والوفيات 13 ألفا و791 حالة.