 البنتاجون يفرض حظرا على رفع الأعلام الكونفدرالية في المواقع العسكرية - بوابة الشروق
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البنتاجون يفرض حظرا على رفع الأعلام الكونفدرالية في المواقع العسكرية

البنتاجون - ارشيفية
البنتاجون - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 7:44 م
أصدر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة، أمرا يحظر بشكل فعال رفع الأعلام ذات الشعارات الكونفدرالية في المواقع العسكرية، في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش للقضاء على الرموز المرتبطة بالعنصرية.

ولم يذكر أمر إسبر، الكونفدرالية بالاسم، ولكنه أسرد قوائم بالأعلام التي تسمح وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) لمؤسساتها برفعها.

وعن طريق الإغفال، يحظر رفع الأعلام المرتبطة بالولايات الجنوبية خلال الحرب الأهلية.

وتأتي هذه التحركات وسط حركة احتجاج واسعة النطاق ضد العنصرية ووحشية الشرطة، والتي أشعلها مقتل المواطن الأسود جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى قوات إنفاذ القانون في مينيسوتا.

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