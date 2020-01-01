 زعيم يهودي في الأرجنتين يدعو لاتخاذ إجراءات دولية ضد حزب الله - بوابة الشروق
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زعيم يهودي في الأرجنتين يدعو لاتخاذ إجراءات دولية ضد حزب الله

حزب الله – أرشيفية
حزب الله – أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 10:55 م
أحيا الأرجنتينيون اليوم الجمعة، ذكرى تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994 الذي أودى بحياة 85 شخصا.

ودعا أرييل أيشباوم، رئيس المركز اليهودي بالجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية التي استهدفها التفجير، إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حزب الله وإيران لتورطهما المزعوم.

وقال أيشباوم في شريط فيديو بمناسبة إحياء ذكرى الحادث أن "ستة وعشرين عاما من الإفلات من العقاب لا تطاق ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش تحت هذا العبء".

وأشار إلى أنه لم يصدر أي حكم حتى الآن على أحد بتفجير مركز الجالية، الذي أسفر أيضا عن إصابة نحو 300 شخص.

وقال أيشباوم إنه تم ثبوت تورط حزب الله، وأضاف أن القضاء الأرجنتيني يعتبر إيران الرأس المدبر للهجوم .

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