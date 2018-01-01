السيطرة على حريق بالقمامة في قطعة أرض فضاء غربي الإسكندرية

سيطرت قوات الدفاع المدني التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، على حريق اندلع بمخلفات القمامة الملقاة داخل قطعة أرض فضاء، كائنة في 70 شارع الحجازي، منطقة بحري، غربي الإسكندرية، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.



ووفقا لمصدر أمني، تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد اشتعال النيران بمخلفات يلقيها المواطنين في قطعة أرض فضاء في نطاق دائرة القسم.



وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران خشية امتدادها للمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.