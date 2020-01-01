 الصين تصف اتهامات واشنطن لها بسرقة أبحاث اللقاحات الأمريكية بأنها سخيفة - بوابة الشروق
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الصين تصف اتهامات واشنطن لها بسرقة أبحاث اللقاحات الأمريكية بأنها سخيفة

بكين - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:59 ص

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأمريكية بأن بكين تعمل على سرقة أبحاث اللقاحات الأمريكية "سخيفة".

وتأتي التصريحات الصينية ردا على الاتهامات التي وجهها المدعي العام الأمريكي ويليام بار لبكين خلال كلمة له أمس الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج قولها خلال المؤتمر الصحفي المعتاد في بكين اليوم إن تصريحات بار بشأن تهديد الشركات الأمريكية والانتقام منها، لا أساس لها أيضا.

وأضافت أن أولئك الذين يزعمون أن الصين تسعى إلى التفوق على الولايات المتحدة يسيئون تفسير نوايا بكين.


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