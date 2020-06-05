السلطات الصحية الأمريكية تمدد أوامر عدم الإبحار حتى سبتمبر

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مددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرًا بتعليق تشغيل جميع الرحلات البحرية للسفن السياحية القادرة على حمل مالا يقل عن 250 شخصا.

ويؤسس الأمر لإغلاق طوعي من قبل مشغلي السفن السياحية ليمتد حتى 15 سبتمبر.

وتعتبر شركات السفن السياحية من بين القطاعات الأكثر تضررا خلال جائحة فيروس كورونا حيث أصبحت السفن المكتظة بآلاف الاشخاص من مراكز تفشي فيروس كورونا. وتوقفت الصناعة لأشهر.

وقوبل الإعلان بالفزع في بورصة وول ستريت، حيث شهدت شركات خطوط الرحلات البحرية الكبرى، بما في ذلك كارنيفال ورويال كاريبيان والخطوط البحرية النرويجية، انخفاضا كبيرا في جميع أسهمها.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، فقد أصيب 2973 شخصا، وتوفي 34 شخصا على متن السفن السياحية في الفترة من مارس حتى 10 يوليو.