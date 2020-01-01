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اتحاد الكرة: الإسماعيلي أخطأ في ودية أسوان

محمد جلال
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:54 م

أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن اللجنة استفسرت عن موقفها سواء من البقاء أو من عدمه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت سحر عبد الحق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" :"كان هناك جلسة عبر الفيديو أمس الخميس مع الفيفا لمناقشة اللائحة الجديدة، كما استفسرنا عن موقفنا، لكن هناك جلسة مرة أخرى في الأسبوع المقبل لتحديد المصير".

وعن حقيقة الخطأ الإداري الذي وقع في ودية الإسماعيلي وأسوان، قالت :"الجهاز الإداري بنادي الإسماعيلي قام بالاستعانة بحكم لم يقم بالمسحة الطبية وهذا خطأ كبير".

وأنهت :"الإسماعيلي قام بخطأ إداري من خلال إسناد مهمة المباراة لحكم لم يقم بالمسحة الطبية".


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