وزير الأوقاف: ما نشهده في مشروع صكوك الأضاحي يؤكد كرم الشعب وثقته في مؤسسات الدولة

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن ما تشهده وزارة الأوقاف من إقبال كبير على شراء صكوك أضاحي الأوقاف يؤكد كرم الشعب المصري العظيم وروح التكافل بين أبنائه وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما يعكس هذا الإقبال ثقة الشعب المصري في مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف جمعة في تصريحات له اليوم، أن مبلغ الصك بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدي الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال ، علما بأن جميع المبالغ المجمعة تحول إلى رءوس أضاحي بدون خصم أي جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق، وأن ذبح رءوس الأضاحي يتم في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتي الأوقاف والتموين والطبي البيطري.

وأكد أن هدف الوزارة هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين أينما كانوا، وأن نيسر على المضحين الذين يسعون تحقيق سنة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بسهولة ويسر وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية.