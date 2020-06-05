وزير البحث العلمي الأسبق: إنتاج 16 ألف أمبول لقاح كورونا مع إحدى شركات الدواء يوميا

وكيلة إعلام القاهرة: الكلية قدمت تجربة مثالية في التفاعل عن بعد بين الطلاب والأساتذة



قالت الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، إن مصر تعد الدولة رقم 9 على مستوى العالم في إجراء التجارب الدوائية لإنتاج اللقاحات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة للبحث العلمي الأسبق، خلال مشاركتها في مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة "الإعلام وأزمة كورونا.. الأبعاد والتداعيات"، إلى أن التوعية الصحية أتت ثمارها كثيرا في مصر بسبب التوعية بأهمية التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة الخطرة لانتشار الفيروس، كذلك التوعية بضرورة ممارسة الأنشطة الفردية سواء على مستوى النشاط الرياضي أو العمل.

ولفتت إلى جهود مصر في إجراء التجارب ودور الإعلام في هذه المرحلة الخطيرة، موضحة أن مرحلة إجراء التجارب التي تتم لإنتاج الأمصال الطبية للعلاج من فيروس كورونا تحتاج من الإعلام تحري الدقة، لمنع الوقوع في التضليل الإعلامي من خلال الترويج لأخبار زائفة عن إنتاج أدوية علاجية ضد الفيروس، وذلك على عكس الحقيقة.

وأوضحت أن الإعلام لابد أن يقوم بدور رقابي ووقائي في ذات الوقت، لمنع انتشار الشائعات أو المعلومات المغلوطة.

وأشادت وزيرة الدولة الأسبق إلى أن مصر قدمت 4 أبحاث ضمن 11 دراسة طبية لإنتاج لقاح علاجي ضد فيروس كورونا، وأن مصر سوف تحرز خلال الفترة المقبلة تقدما في إنتاج ذلك اللقاح من خلال إحدى شركات الدواء المصرية، حيث يمكن إنتاج حوالي 16 ألف أمبول يوميا.

ونوهت إلى أن التعامل مع محتوى السوشيال ميديا في مرحلة الأزمات يعد من أهم سبل مواجهة تفشي الفيروس، لافتة أن السوشيال ميديا روج للعديد من المعلومات غير الصحيحة حول الفيروس منها أن سبل الوقاية قد تكون من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة أو الامتناع عن تناول أطعمة معينة وهو ما لم يثبت علميا صحته.

وشدد في هذا السياق على دور الإعلام في عمل ترشيد لطرق التوعية خاصة تلك التي تأتي من مصادر لم يثبت لها موثوقية أو مصداقية.

وعن استشراف مستقبل انتشار المرض بين الفئات العمرية المختلفة، أوضحت أن فيروس كورونا معروف عنه حاليا أنه مرض التهاب في الرئة ويصاب بذلك الفيروس فئة كبار السن؛ نظرا لقلة المناعة والأجسام المضادة لدى هذه الفئة العمرية، والتي لا تكون بنفس الكفاءة التي تؤدي لمقاومة الفيروس والتي يتمتع بها الفئات الأصغر سنا في مرحلة الطفولة والشباب، مشيرة إلى أن الأطفال غير محصنين ضد الإصابة بالفيروس، وأن إصابتهم أقل بسبب أن الجهاز التنفسي وتركيبه وعدم وجود البروتين المساعد على اختراق الفيروس للرئة الخاصة بالأطفال.

وذكرت وزيرة الدولة للبحث العلمي الأسبق أن "التوتر العنصري" يعد من ضمن النتائج السلبية التي نتجت عن قصور دور الإعلام في التوعية بضرورة منع ممارسة العنصرية ضد الأشخاص المصابين أو الأشخاص المنتمين لأشخاص مصابين، مشيرة في هذا السياق إلى الهجوم الذي تعرض له عدد من أفراد الجالية الصينية وهم من غير المصابين، ولكن كانت العنصرية الممارسة ضدهم أحد الأشكال التي استوجب على الإعلام محاربتها.

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