 الجيش الألماني يحقق في اختفاء ذخائر - بوابة الشروق
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الجيش الألماني يحقق في اختفاء ذخائر

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 12:49 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 12:49 م

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الألماني بدأ تحقيقا بعد فقد عشرات الآلاف من الذخائر من مخزونه.

وقال المتحدث: "إذا كانت هناك جرائم، فإن تدخل مكتب المدعي العام أمر غني عن القول"، مضيفا أن أسباب فقدان المخزون ما زالت غير واضحة.

وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد ذكرت من قبل أن ما لا يقل عن 60 ألف طلقة ذخيرة فقدت منذ عام 2010، مشيرة في ذلك إلى رد سري من الحكومة على طلب إحاطة من عدة أحزاب في البرلمان.

وبحسب تقرير الصحيفة، قالت الحكومة إنه من بين أكثر من 96 ألف خرطوشة مفقودة من عيارات مختلفة، لا يمكن تحديد موقع سوى حوالي 36 ألف خرطوشة.

ولا يشمل ذلك الـ48 ألف طلقة التي اختفت من وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش، والتي تعرضت لتدقيق شديد وانتقادات بسبب التطرف اليميني في صفوفها.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نحقق الآن بشكل مكثف ونقّيم ممارساتنا - ليس فقط في القوات الخاصة".

وأضاف المتحدث أن التحقيق سينظر فيما إذا كانت الذخيرة التي لم يتم العثور عليها قد فُقدت بسبب الإهمال أم تركت خلال مهام خارجية أم بسبب نشاط إجرامي.


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