وكيلة إعلام القاهرة: التجارب الدولية أوصت بإجراء المحاضرات بشكل إلكتروني بنسبة 50%

شيماء ذو الفقار تقترح توحيد منصة التعليم "الأونلاين" العام المقبل



قالت الدكتورة هبة السمري وكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكلية درست منذ اللحظة الأولى في مستهل توقف العملية التعليمية كيفية توفير بيئة تعليمية بديلة عن الطرق التقليدية لتلقي الطلاب المادة التعليمية وبحث آليات التفاعل المتاحة التي تضمن سلامة الطلاب والأساتذة والتواصل بينهم بشكل فعال عن بعد.

وأضافت وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، خلال مشاركتها في مؤتمر كلية الإعلام، أن كلية الإعلام عملت على البحث عن أكثر من وسيلة بديلة لتوصيل ورفع المادة العلمية للطلاب، حيث قامت بإتاحة المادة العلمية الخاصة بالمواد الدراسية على موقع الكلية وعلى موقع جامعة القاهرة حيث تم رفع المقررات بشكل فوري، مع التواصل مع الأساتذة وعمل إحصائيات بمشاركات الطلاب مع الأساتذة ومنع أي قصور في عملية التفاعل، من خلال توجيه الطلاب والأساتذة معا إلى التواصل عبر المنصات الإليكترونية ومواقع السوشيال ميديا، وهو ما ساهم في إثراء العملية التعليمية وإضافة مزيد من التفاعل حولها.

وأشارت إلى استعانة وكالة الكلية للدراسات العليا لمزيد من الأدوات البحثية لاستقصاء الطلاب عن إيجابيات وسلبيات تجربة التعلم عن بعد، باستخدام أدوات الملاحظة والاستبيان وإجراء مجموعات النقاش المركزة، وانتهت الاستخلاصات إلى ارتفاع نسبة رؤية الطلاب والأساتذة لإيجابية العملية التعليمية عن بعد رغم وجود بعض المشكلات مثل ضعف شبكة الإنترنت أو عدم توحيد المنصات المستخدمة للتواصل مع الطلاب.

ولفتت إلى أن منصات التفاعل شهدت عدد من المزايا التي من بينها استخدام الوسائط المتعددة والأشكال التفاعلية والرسوم التوضيحية والتي ساهمت في توصيل المعلومات بشكل جيد، مشيرة إلى توصية التجارب الدولية بضرورة إجراء المحاضرات بشكل إلكتروني بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%، وضرورة الاتجاه لتوفير بيئة إليكترونية تكنولوجية ذات بنية تحتية تمكن إجراء المحاضرات الإليكترونية بشكل أكثر يسرًا وسهولة.

من جانبها، عرضت الدكتورة شيماء ذو الفقار، أستاذ الإعلام ورئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية، تجربة الشعبة في التعلم الإلكتروني، موضحة أن الجائحة تضمنت إيجابيات، منها الجمع ما بين النمطي و"الأونلاين"، وذلك بالتوسع في توظيف موقع فيسبوك للتواصل ما بين الطلاب والأساتذة، وتحميل المادة العلمية للمواد المختل على موقعي الكلية والجامعة، على شكل "باوربوينت" أو PDF ، وإجراء محاضرات تفاعلية بين الطلاب والأساتذة من خلال تطبيق "زووم"، وتقديم محاضرات مسجلة على قنوات الكلية على يوتيوب، مقترحة توحيد منصة التعليم "الأونلاين" العام المقبل.

وفي ختام فعاليات الجلستين الأولى والثانية للمؤتمر أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، توصيات المؤتمر والتي تمثلت في التأكيد على دور الإعلام الداخلي في التنمية والتنوير والأمن القومي، وضرورة الاعتماد على الإعلام الوطني، مع التأكيد على الشفافية ودقة المعلومات، وضرورة تشكيل لجنة قومية لدراسة الظواهر القومية، وشرط تحقيق التوازن بين إعلام الجمهور بالوقائع وعدم إفزاعه، وعدم الاقتصار على البرامج الصحية المتخصصة وإنما توزيع المحتوى التثقيفي الصحي على كافة المحتويات، وضرورة نشر الحقائق وتطوير المعالجات الإعلامية في مواجهة الشائعات، إضافة إلى الاستفادة بالإعلام الجديد وإمكاناته في توثيق المعلومات، مع ضرورة تفعيل الإعلام كشريك في بناء الوعي ومواجهة الجائحة، العمل على وقف التمييز ضد المصابين بالمرض، وضرورة تثقيف المجتمعات المحلية لتتمكن من حماية نفسها من المرض.