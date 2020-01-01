شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية قفزات غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة التي تم تشخيصها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، آخرها يوم الخميس الذي شهد تسجيل 77.3 ألف إصابة في يوم واحد، ليقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى 3.58 مليون إصابة بالبلاد، وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جون هوبكينز الأمريكية.

وبالرغم من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في البلاد، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بالأرقام القديمة، فخرج خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في 14 يوليو الجاري، في حديقة الورود بالبيت الأبيض، وأدلى برقم قديم للإصابات والوفيات، مؤكدا أن وفيات الفيروس انخفضت "لعشر الرقم الحقيقي".

ولكن بيانات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة مصادر مختلفة، أظهرت أنه حتى 14 يوليو الجاري، انخفض العدد الإجمالي للوفيات اليومية من المرض الناجم عن الفيروس إلى الربع وحتى السبع فقط مقارنة بوقت ذروته قبل شهرين، فيما زاد معدل الإصابات بشكل غير مسبوق، وفقا لموقع "فاكت تشيك دوت أورج" الأمريكي، المتخصص في التقصي عن الحقائق.

وانتقد ترامب المنظمات الإخبارية ووسائل الإعلام متهما إياهم بتسليط الضوء على القفزات والأعداد القياسية التي وصلت إليها أعداد المصابين في الولايات، بدلا من التركيز على انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن الفيرس، والتي قد انخفضت من أعلى مستوياتها السابقة.

وقال ترامب خلال المؤتمر: "عندما أشاهد القنوات الإخبارية، أرى حالات، حالات، حالات، إنهم لا يتحدثون عن الوفيات التي انخفضت إلى مستوى يقولون إنه يقل عشر مرات عن السابق، لقد حصلت على الرقم من إحدى وسائل الإعلام المحترمة للغاية".

ويبدو أن مصدر ترامب "المحترم للغاية" هو صحيفة واشنطن تايمز، التي كانت نقلت المعلومات من سكرتيره الصحفي، إذ بحث موقع التحقق الأمريكي في قاعدة بيانات أخبار شركة نيكست، التي تقدم البحوث القانونية بمساعدة الكمبيوتر، لم يتم العثور على أي مؤسسة إخبارية أخرى استخدمت لغة "انخفضت عشرة مرات".

وفي 7 يوليو الماضي، غرد ترامب عن مقال بواشنطن تايمز نقل عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يقول في إيجاز صحفي أن الوفيات انخفضت عشرة مرات، وتابع موضحا "ما يلاحظه الرئيس هو أننا في ذروة الوباء كنا نبلغ 2500 حالة وفاة في اليوم، أما الآن فنحن أبلغنا في 4 يوليو عن 254 حالة وفاة فقط، فهذا انخفاض بنسبة عشرة مرات في معدل الوفيات ".

وتابع السكرتير الصحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ادعاء ترامب الخاطئ بأن "99% من حالات كورونا في أمريكا غير مقلقة على الإطلاق"، مؤكدا أن الرئيس لا يقلل من شدة الفيروس.

فيما أفاد موقع ورلد أميتر لتجميع البيانات أن هناك 2748 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي في 21 أبريل، ذروة الفيروس في أمريكا، و265 حالة وفاة في 4 يوليو الجاري، وبرغم أنها ليست نفس الأرقام التي استشهد بها السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، لكنها كانت أقل بعشرة مرات كما قال.

ومع ذلك، فقد ازدادت الوفيات اليومية في الأيام التي تلت 4 يوليو، بما في ذلك في ولاية أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وساوث كارولينا وتكساس، ما يعني أن نقطة الحديث "العشرة" والأرقام التي استشهد بها الرئيس الأمريكي قديمة، وغير دقيقة لأنها مقارنة بين أيام عشوائية.