دراسة دولية: خمس الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الاتحاد الأوروبي من مناطق الغابات المدمرة

أثبتت دراسة شاركت فيه عدة جهات أمريكية وبرازيلية وأوروبية نشرتها مجلة العلوم الأمريكية "ساينس"، الخميس، أن خمس الصادرات السنوية من فول الصويا ولحوم الأبقار البرازيلية إلى الاتحاد الأوروبي يتم إنتاجها في مناطق غابات تم تدميرها واقتلاع أشجارها منها منطقة الأمازون ومناطق سافانا كيرادو.

وتضمنت الدراسة، تحت عنوان "التفاح الفاسد الناتج عن الزراعة البرازيلية"، نتائج بحث تم في أكثر من 800 ألف قطعة يتم فيها اقتلاع الأشجار بصورة غير شرعية لإنتاج فول الصويا ولتربية الحيوان وأبرزت الدراسة أن "التفاح الفاسد" المنتج في هذه الأماكن يصدر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدراسة فوق ذلك إن 6ر13 مليون طن أو حوالي 41 % من فول الصويا المستورد إلى الأسواق الأوروبية مما يستخدم لعلف الخنازير يأتي من البرازيل.

وقام عشرة علماء من البرازيل والولايات المتحدة وألمانيا بهذه الدراسة تحت إشراف لاوني راجاو من الجامعة الفيدرالية في ميناس جيرياس، ودعمتها جهات أكاديمية أمريكية وألماني.