بوجوتا تطالب بالإفراج عن 3 كولومبيين اعتقلتهم فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلبت كولومبيا يوم الخميس من فنزويلا إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها الذين قيل إن الجنود الفنزويليين أعتقلوهم عند نقلهم مساعدات إنسانية إلى مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة الحدودية.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية إنها تلقت يوم الأربعاء معلومات بمصادرة السفينة التي كانت تقل الكولومبيين الثلاثة بالقرب من بويرتو كولومبيا في مقاطعة جوينيا.

يشار إلى أنه لا توجد عمليا علاقات دبلوماسية بين الدولتين الجارتين. ولا تعترف بوجوتا بشرعية حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تتهمه باستضافة مقاتلين كولومبيين.

ووجهت وزارة الخارجية اتهامات لفنزويلا بانتهاك "الحق في حرية الملاحة في الأنهار المشتركة" وعرقلة "العمل الإنساني في أوقات تفشي الجائحة".