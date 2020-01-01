هل يرتفع ضغط الدم بلا أعراض؟

أنا فى الرابعة والأربعين من عمرى تقدمت للالتحاق بوظيفة حديثة فكان من الضرورى أن أجرى كشفا شاملا فى القسم الطبى التابع للمؤسسة التى سألتحق بها. كانت المفاجأة غير السارة أننى أعانى من ارتفاع فى ضغط الدم بلغ ٢٢٠/١١٠ وأننى مصاب ببداية فشل كلوى، هل من المعقول أن أصاب بارتفاع ضغط الدم بلا أعراض والفشل الكلوى بلا أسباب؟



اسمح لى أن أسألك بلطف.. وهل يعقل أن تتعدى الأربعين من عمرك وفى منصب كالذى ذكرته فى خطابك. ولا تفكر فى إجراء كشف دورى على أحوالك الصحية؟ أرجو ألا يزعجك ردى إنما هى صيغة أتمنى أن تلفت نظرك إلى ما يجب عمله فيما بعد فسؤالى يعنى اهتمامك بسؤالك.



فى الغالب خلل وظائف الكلى الذى أراه فى تحليلاتك لا يرقى للفشل الكلوى إنما يمكن التراجع معه إلى الأرقام العادية مع العلاج إن شاء الله، وهو غالبا نتيجة لارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة سبقت اكتشافه، نعم: الواقع أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يعبر عن خطورة ما وصل إليه فى أغلب الحالات. فى حالات قليلة خاصة إذا كان الارتفاع متوسطا لا يشعر المريض بأى أعراض تشى بارتفاع ضغط الدم وقد يفاجئ الإنسان بمضاعفات ضغط الدم قبل تشخيصه.



قد يفاجئ الإنسان بمضاعفات مثل السكتة الدماغية التى لا تسبقها أى إشارات بينما هى نتيجة لجلطات صغيرة متكررة أو نزيف دقيق يحدث ويمر مرور العابر دون أى عواقب إلى أن تتراكم فتظهر فى صورة مشكلات عديدة مثل شلل الأطراف أو صعوبة النطق أو اضطرابات الذاكرة وتدنى القدرات الذهنية.



قد تظهر فجأة فى حالات فشل أعضاء مهمة فى الجسم وعدم قدرتها على أداء وظائفها الحيوية مثل القلب والكلى أو فى صورة نزيف مفاجئ فى العين.



كلها مضاعفات لا تعلن عن سببها الحقيقى إلا عند قياس الضغط الأمر الذى يمكن إجراؤه ببساطة. إجراء التحاليل والكشوف الدورية بغرض الوقاية يحقق استشراف الخطر الأمر الذى يمكن معه الحيلولة دون وقوعه.



لا تبتئس للنتجة فالعلاج معروف. احمد الله سبحانه على اكتشافك الأمر فى وقت مناسب.