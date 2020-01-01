رئيس وزراء بريطانيا يأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول نوفمبر المقبل

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله في "عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل أكبر بحلول نوفمبر المقبل" بينما يضع خارطة طريق لإنهاء حالة الإغلاق.

وقال جونسون- في تصريحات نقلتها صحيفة (تلجراف) البريطانية اليوم الجمعة - إن "أمله القوي والصادق" يكمن في إمكانية انتهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بحلول نوفمبر، في الوقت المناسب كي يتمتع الناس باحتفالات الكريسماس.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، سيعود قرار بدء عودة الموظفين إلى أماكن العمل للشركات نفسها لتحديد ما إذا كان يمكنهم العدول عن التوجيه الحالي الذي يلزم الناس بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

وكشف جونسون عن منح السلطات المحلية صلاحيات جديدة واسعة النطاق لفرض إجراءات العزل والإغلاق المحلية عن طريق إغلاق المباني وإلغاء الأحداث والفعاليات، على أن تتمتع الحكومة المركزية بسلطة التدخل عند الضرورة.