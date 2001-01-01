وكيل أوقاف المنيا: إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى فقط

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن صلاة عيد الأضحى بالمحافظة ستقام في المساجد الكبرى فقط، والتي تقام بها صلاة الجمعة على مدار الأيام الماضية، محذرًا من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأضاف أن عدد المساجد بالمحافظة يصل إلي حوالي 3400 مسجد وجامع، وأن وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها ضرورة الالتزام بـ15 شرطًا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي منها: ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين، واصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

وقال وكيل وزارة أوقاف المنيا، إنه لا يسمح بالصلاة في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد أن هناك تعليمات باستمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

وعن وقت صلاة العيد، قال الشيخ سلامة عبد الرازق، إن وقت صلاة عيد الأضحى يبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد.

وأوضح أنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء، وأن وقت الصلاة بالمنيا طبقا لما حددته العلماء حوالي الساعة 5:33 صباحًا.