وزير الخارجية الصيني يصل العاصمة السورية دمشق

وصل وزير خارجية الصيني "وانج يي" إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت في إطار جولة بالمنطقة.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن الوزير الصيني سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في مبنى وزارة الخارجية، ثم يعقد اجتماعا مع الرئيس بشار الاسد عقب إدائه القسم القانوني لولاية رئاسية جديدة.

ووفق المصادر، تتضمن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا.

يذكر أن زيارة الوزير الصيني إلى سورية هي الأولى لوزير صيني منذ مارس 2011.

وتدعم الصين الحكومة السورية منذ اندلاع الحرب في عام 2011 وقدمت مساعدات اقتصادية لسورية وخاصة في مشاريع الخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى وقوف الصين ضد القرارات التي تدين الحكومة السورية في مجلس الأمن، حيث أبطل المندوبان الروسي والصيني أكثر من 15 قراراً في مجلس الأمن لإدانة الحكومة السورية.