مصر تحصد ذهبية الفردي وبرونزية الفرق للناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

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فاز أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني بذهبية فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث ، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري .

وحصل أحمد الجندي على المركز الأول بمجموع نقاط 1432 نقطة ، بينما أحتل ايجور جرومادسكي لاعب منتخب روسيا على المركز الثاني بمجموع نقاط 1420، بينما حصد شابا بوم لاعب المنتخب المجري على المركز الثالث بمجموع نقاط 1414 نقطة.

فيما جاء مهند طارق لاعب المنتخب الوطني في المركز الثامن بمجموع نقاط 1375 ، فيما أحتل نور الدين كريم المركز الثالث و العشرون بمجموع نقاط 1312 نقطة.

كما حصد منتخب المجر ذهبية الفرق ، كما أحتل المنتخب الروسي المركز الثاني ، بينما جاء المنتخب الوطني في المركز الثالث والذي يمثله أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق

وشهد مراسم توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة

يشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 16 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وكوريا الجنوبية وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا والبرازيل والسويد وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومي.