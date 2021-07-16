قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محور الخيال الذي يبدأ من متحف الحضارة ويمر بالبساتين ودار السلام ومصر القديمة والتي تعتبر مناطق مكتظة بالسكان لابد من فتح محاور بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن طريق العباسية التونسي الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات سيتم إزالة التعديات به، إضافة إلى ازدواج خط السكة الحديد به، وبناء أسوار على جانبي السكة، فضلًا عن البدء بالخط الخامس لمترو الأنفاق بتلك المنطقة.

وذكر أن محور الجزائر بالمعادي والذي يبدأ من الطريق الدائري سيتم شقه بمحاور في منطقة البساتين نظرًا لأنها مكتظة بالورش على جانبي السكة الحديد، موضحًا أنه سيتم رصف الطريق في حرم السكة بطول 15 مترًا من الجانبين ولن يتم إنشاء أسوار به.

وأوضح أن محور النادي إلى محور طرة الذي يبلغ طوله 2 كيلومتر لن يتم إزالة الأشجار الموجودة به، وإنما ستنقل المشاتل بعيدًا عن حرم السكة، فضلًا عن رفع كفاءة الطريق وإعادة رصفه.

وطمأن أهالي المعادي: «مش هنودي المشاتل بعيد لكن لو حاطط مخزن أو عشة أو سور هنشيله».