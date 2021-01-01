 المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو يحصل على السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان - بوابة الشروق
السبت 17 يوليه 2021 10:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو يحصل على السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان


نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 9:50 م

حصل المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو على السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي، عن مجمل مسيرته المهنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك