المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو يحصل على السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان

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حصل المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو على السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي، عن مجمل مسيرته المهنية.