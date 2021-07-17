مطار بورسعيد يستقبل أولى رحلاته الداخلية القادمة من القاهرة

استقبل مطار بورسعيد، اليوم السبت، أول رحلة طيران داخلية تابعة لشركة خدمات البترول قادمة من القاهرة على متنها 50 راكبا ومتجهة برحلة أخرى من مطار بورسعيد إلى مطار شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الطيران المدني - في بيان اليوم - أن مطار بورسعيد يعد من المطارات المصرية الواعدة والذي يخدم محافظات قناة السويس ذات الأهمية السياحية والاقتصادية الكبيرة، لافتة إلى أنه حضر استقبال الطائرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء هشام الدسوقي مدير المطار.

من جانبه، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إلى أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمطار حيث يخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة الاستثمار بمحور قناة السويس التي تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن وزارة الطيران المدني تضع على رأس أولوياتها وفقا لتوجيهات الحكومة المصرية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل على تقديم الدعم للشركات المصرية الخاصة وتقوم على تذليل كافة المعوقات والصعوبات.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بعودة تشغيل مطار بورسعيد والذي يحقق تطلعات أبناء المدينة في مختلف الرحلات السياحية، بعد أن توقف المطار لفترة طويلة.

وتابع المحافظ الإجراءات المتبعة داخل مطار بورسعيد، لاستقبال القادمين من مطار القاهرة، وسير العمل بالمطار خلال قيام رحلة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن تشغيل المطار يأتي في إطار خطة المحافظة لتنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم ومحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية المميزة لتقدم أفضل خدمات للمسافرين خلال رحلاتهم من وإلى بورسعيد.

ومن المقرر تسيير رحلات جوية داخلية من مطار بورسعيد إلى كل من شرم الشيخ وطابا ومرسي علم.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه والذي يعد تقليد دولي متبع للترحيب بقدوم أول رحلة، وفي أجواء من الاحتفال والفلكلور الشعبي.