 ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب غربي القارة الأوروبية إلى 157 قتيلا على الأقل - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب غربي القارة الأوروبية إلى 157 قتيلا على الأقل

أ ش أ
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 8:29 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 8:29 م

أعلن مسؤولون أوروبيون عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب غربي القارة إلى 157 قتيلا على الأقل إضافة إلى مئات المفقودين.

ووصف المسؤولون، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، هذه الفيضانات بأنها "الأسوأ خلال أكثر من قرن من الزمان".

وأوضحت القناة أن بعض المدن في ألمانيا تدمرت بعد تحطم بعض السدود، فيما يجري البحث هناك عن مئات المفقودين.

وتضرب من أيام فيضانات عارمة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، عدداً من الدول الأوروبية.. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين جراء هذه الفيضانات التي تسببت في إحداث خسائر مادية ودمار في عدد من المناطق بألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج.

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