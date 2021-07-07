مسرح ليسيه الحرية يستقبل جمهور عيد الأضحى المبارك بالعرض المسرحي قاع

يستضيف مسرح "ليسيه الحرية" بمدينة الإسكندرية العرض المسرحي قاع، في ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

العرض المسرحي "قاع" هو مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة "نجوم المستقبل" بفرقة مسرح الإسكندرية، تم تقديمه لأول مرة على مسرح الليسيه الشهر الماضي، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا وردود أفعال واسعة.

يتناول العرض المسرحي فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض وما تحمله من صراعات وجودية، ويعتمد العرض ببراعة على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

المسرحية من تأليف محمود محسن، وإخراج محمد مرسي، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار الدكتور محمد مخيمر، تدفيق لغوي الدكتور مدحت عيسى، مساعد مخرج محمود فيشر، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية البيت الفني للمسرح.



