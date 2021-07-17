سريلانكا: تسجيل 1517 إصابة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم السبت، 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 282 ألفا و60 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3702 حالة، عقب تسجيل 41 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23 ألفا و528 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي الى 254 ألفا و871 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت سريلانكا تخفيف بعض القيود التي فرضتها منذ بداية الجائحة، مثل السماح بإقامة حفلات الزفاف وإعادة فتح المسارح.