 أربعة أفراد من قوات الإطفاء يفقدون حياتهم أثناء مكافحة الفيضانات غرب ألمانيا - بوابة الشروق
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أربعة أفراد من قوات الإطفاء يفقدون حياتهم أثناء مكافحة الفيضانات غرب ألمانيا

د ب أ
نشر في: السبت 17 يوليه 2021 - 8:16 م | آخر تحديث: السبت 17 يوليه 2021 - 8:16 م

فقد أربعة أشخاص على الأقل من قوات الإطفاء حياتهم أثناء مكافحة الفيضانات في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه اتحاد قوات الإطفاء (في دي إف) اليوم السبت حيث أعلن عن حالتي وفاة جديدتين بين صفوف قوات الإطفاء إلى جانب حالتي الوفاة في مدينتي التينا وفيردول.

وذكر الاتحاد أن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء عملية إنقاذ في مدينة نيترسهايم، فيما تم العثور على الآخر فاقد الحركة من قوات إطفاء راينباخ أثناء عملية إنقاذ وقد توفي لاحقا في المستشفى.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد بيرند شنايدر إن تأثير الفيضانات على قوات الإطفاء في ولاية شمال الراين ويستفاليا وخارجها هائل " سيتعين علينا جميعا أن نعالج هذا الأمر بعد انتهاء العمليات".


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